ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для бельгійського голкіпера підкрався ювілей до важливої зустрічі ЧС-2022.

За кілька хвилин розпочнеться поєдинок третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі, в якому збірна Бельгії зіграє проти Хорватії.

У цьому матчі візьме участь воротар Тібо Куртуа, для якого це буде 100 матч у футболці збірної Бельгії.

До цього він провів 99 поєдинків, з яких 49 на нуль, пропустивши 78 м'ячів.

Зазначимо, що Бельгія посідає третє місце у групі перед вирішальним матчем проти Хорватії, яка йде першою. У хорватів чотири очки, а у бельгійців – три, а між ними Марокко – чотири бали. На останньому місці Канада – нуль очок.

Матч Хорватія – Бельгія розпочнеться о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.