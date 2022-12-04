ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

34-річний форвард висловився про виліт збірної Польщі з чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здобула перемогу над Польщею завдяки дублю Кіліана Мбаппе та рекордному м'ячу Олів'є Жиру, що дозволило їй пробитися до наступної стадії катарського мундіалю.

Лідер та нападник польської збірної Роберт Левандовські поділився враженнями від результату минулого матчу, який коштував його команді подальшої участі на ЧС-2022.

"Ми виклалися на повну, створили кілька моментів, особливо в першому таймі. Ми боролися, намагалися грати, але на сьогоднішній день цього виявилось замало. Наприкінці ми забили гол, це був позитивний стимул.

Прикро через перший пропущений м'яч. В тому моменті ми занадто відійшли назад, чим і скористалися французи. Так буває. Якби ми забили, все могло б піти інакше. Нам не вистачило майстерності й часу, щоб пройти далі.

Попереду довгий шлях до наступного чемпіонату світу. Радість від гри потрібна, навіть найближчим часом. Коли ми намагаємося атакувати — все по-іншому, коли ми граємо в обороні — радості немає", — цитує слова Левандовські Przegląd Sportowy.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Польща ви можете на Football.ua.