Поляк відзначився у воротах Франції.
Роберт Левандовські. Getty Images
04 грудня 2022, 19:58
Збірна Польщі вилетіла з чемпіонату світу-2022 програвши в 1/8 фіналу змагання збірній Франції — 1:3.
Команда Чеслава Міхневича змогла забити на 90+9 хвилині, а автором єдиного голу став Роберт Левандовські.
Спочатку форвард не зміг забити пенальті, але арбітр вказав перебити 11-метровий. З другої спроби Роберт впорався краще.
Таким чином він оформив на свій рахунок 78 гол за збірну Польщі і обійшов Пеле у списку найкращих бомбардирів збірних.
Тепер поляк ділить дев'яте місце у світовому рейтингу з іракцем Хуссейном Саїдом.