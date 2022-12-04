ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поляк відзначився у воротах Франції.

Збірна Польщі вилетіла з чемпіонату світу-2022 програвши в 1/8 фіналу змагання збірній Франції — 1:3.

Команда Чеслава Міхневича змогла забити на 90+9 хвилині, а автором єдиного голу став Роберт Левандовські.

Спочатку форвард не зміг забити пенальті, але арбітр вказав перебити 11-метровий. З другої спроби Роберт впорався краще.

Таким чином він оформив на свій рахунок 78 гол за збірну Польщі і обійшов Пеле у списку найкращих бомбардирів збірних.

Тепер поляк ділить дев'яте місце у світовому рейтингу з іракцем Хуссейном Саїдом.