Іспанія

Двоє футболістів збірної Іспанії відновили тренування з командою.

Футболісти Реала – захисник Даніель Карвахаль та півзахисник Марко Асенсіо – повернулися до тренувань з мадридською командою. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Обидва футболісти відпочивали після того, як повернулися з чемпіонату світу в Катарі, де виступали у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія дійшла до 1/8 фіналу, де несподівано поступилася збірній Марокко у серії післяматчевих пенальті.

Після 14 турів Реал набрав 35 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на два бали.

Свій найближчий матч команда Карло Анчелотті проведе 30 грудня у Ла Лізі, а суперником буде Вальядолід.