Іспанія

Іспанський півзахисник дуже цікавить каталонців.

Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення середньої лінії поля через те, що Серхіо Бускетс вже скоро покине команду.

Як стверджує журналіст Тоні Хуанмарті, "синьо-гранатові" націлились на півзахисника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді, проте не можуть домовитись про структуру виплат.

Стверджується, що Барселона хотіла б оплатити трансфер частинами протягом деякого періоду, тоді як баски хочуть всю суму відразу.

Реал Сосьєдад оцінює гравця у 60 мільйонів євро. Він нещодавно підписав новий контракт до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Субіменді має стати єдиним придбанням Барселони узимку.