ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Італійський фахівець висловився про, можливо, завершення легендарного протистояння між аргентинцем та португальцем.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Після цієї зустрічі нинішній головний тренер мадридського Реала висловився про футбольне протистояння аргентинця Ліонеля Месії та португальця Кріштіану Роналду.

"Це суперництво мотивувало і Мессі, і Роналду. Протягом останніх років вони були головними архітекторами футбольного світу, класно грали та забивали багато голів.

Мессі завершує кар’єру перемогою на чемпіонаті світу, а у Роналду це по-іншому. Однак у Кріштіану все одно визначна кар’єра. Особливо тут, у Реалі. Він завжди буде у серцях фанатів", — цитує слова Анчелотті II Napolista з посиланням на Radio Anch’io.

Дивитися відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція ви можете на Football.ua.