Іспанія

У 29-річного домініканця проблеми зі здоров'ям.

Нападник мадридського Реалу Маріано Діас не зможе допомогти своїй команді у матчі 15 туру іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда. Про це повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, у 29-річного домініканця проблеми зі здоров'ям, через що він пропустить найближчу гру.

У нинішньому сезоні Діас провів п'ять поєдинків, у яких відіграв лише 25 хвилин.

Нагадаємо, матч Вальядолід — Реал відбудеться 30 грудня о 22:30 за київським часом.