ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорват черговий раз провів турнір на високому рівні.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич отримав звання третього найкращого гравця чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, найкращим гравцем Мундіалю став Ліонель Мессі, друге місце у Кілліана Мбаппе.

Лука Модрич зі збірною Хорватії посів третьє місце на Кубку світу. Півзахисник прийняв участь у 7 матчах, зігравши 656 хвилин, але при цьому не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Модрич планує зіграти з Хорватією у Лізі націй, а потім вирішувати майбутнє.