Хорват черговий раз провів турнір на високому рівні.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 15:59
Капітан збірної Хорватії Лука Модрич отримав звання третього найкращого гравця чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Нагадаємо, найкращим гравцем Мундіалю став Ліонель Мессі, друге місце у Кілліана Мбаппе.
Лука Модрич зі збірною Хорватії посів третьє місце на Кубку світу. Півзахисник прийняв участь у 7 матчах, зігравши 656 хвилин, але при цьому не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялось, що Модрич планує зіграти з Хорватією у Лізі націй, а потім вирішувати майбутнє.