Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру іспанської Ла Ліги, в якому зіграють Вільярреал та мадридський Реал.

Вільярреал та мадридський Реал зіграють матч на Естадіо де ла Сераміка у рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті після ротації у кубковому матчі повернув до складу найсильніших, у тому числі воротаря Тібо Куртуа, якого у Кубку замінив українець Андрій Лунін.

У "жовтої субмарини" на чолі з Кіке Сетьєном також без особливих сюрпризів. Усі з найсильніших, хто готовий грати – потрапили до стартового складу.

Вільярреал: Рейна — А. Морено, Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена, Парехо, Коклен — Піно, Чуквезе, Ж. Морено.

Запасні: Йоргенсен, Мохіка, Кіко, Манді, Куенка, Трігерос, Морланес, Моралес, Педраса, Данжума.

Реал: Куртуа — Менді, Алаба, Рюдігер, Мілітао — Модрич, Чуамені, Кроос — Вінісіус Жуніор, Вальверде, Бензема.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Камавінга, Себальйос, Азар, Васкес, Родріго.

Гра Вільярреал — Реал розпочнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.