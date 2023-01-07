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Португальский футболіст може дебютувати за нову команду 22 січня.

Ан-Наср вніс нападаючого Кріштіану Роналду в заявку команди на нинішній сезон. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті у своєму твіттері.

Задля цього саудівський клуб був змушений відправити в оренду форварда Венсана Абубакара. До цього у клубі разом із португальцем було дев'ять легіонерів, а максимальна дозволена їх кількість – вісім.

Проте, 37-річний португалець буде змушений пропустити ще один матч. Це пов'язано з його дискваліфікацією, яка залишилася після його перебування в Манчестер Юнайтед.

Таким чином, нова найближча дата можливого дебюту Роналду – 22 січня.