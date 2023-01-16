Іспанія

Чергова пам’ятна віха в професійній кар’єрі голкіпера.

Мадридський Реал напередодні зазнав прикрої поразки в фінальному протистоянні за Суперкубок Іспанії-2022 проти каталонської Барселони під гучною вивіскою El Clasico (1:3).

Таким чином чинні чемпіони країни були змушені поступитись заповітним трофеєм на користь свого головного супротивника, який до того ж очолює поточні чемпіонські перегони та відповідно зазіхає на черговий здобуток "галактікос" за підсумками цього сезону.

День матчу в аравійському Ер-Ріяді мав можливість стати для бельгійського голкіпера "вершкових" Тібо Курта дійсно особливим, оскільки 30-річний воротар, завдячуючи місцю в стартовому складі команди Карло Анчелотті, у 200 раз з’явився на полі в светрі Реала.

Тібо перейшов до складу мадридського колективу влітку 2018 року, виступавши до того за лондонський Челсі впродовж чотирьох років на постійній основі.

За часи, що були проведені в складі Реала, Куртуа провів 200 матчів, забивши 192 голи та зігравши 78 матчів "на нуль".

Із них у поточному сезоні 19 зустрічей, 22 пропущені м’ячі та чотири "сухі" зустрічі.