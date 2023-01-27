Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Атлетіко.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти мадридського Атлетіко (3:1).

"Це була складна гра, дуже складна, вони показали відмінну гру, а ми добре відреагували у другому таймі, і, зрештою, все склалося добре. Мені не треба було злитися, темп був низький, ми трохи постраждали через те, що Атлетіко добре поводився з м'ячем.

Це дуже складний сезон, у нас дуже багато турнірів, але це те, що є. Ми маємо боротися, страждати, у нас і у всіх команд є травми, ми нічого не можемо зробити, ми маємо грати. Я щасливий, втомився і думаю про наступну гру", — наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, у півфінал Кубка Іспанії крім Реалу пробилися Барселона, Атлетік та Осасуна.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Атлетіко.