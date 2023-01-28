Іспанія

Унікальна цифра для настільки молодого віку.

У суботу, 28 січня, у рамках 19 туру іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді обіграла Жирону — 1:0. Цей матч мав особливу принциповість через приналежність до одного регіону — Каталонії. Проте, на жаль, дебюту у складі господарів українця Віктора Циганкова вболівальники не побачили.

Єдиний м'яч у зустрічі на свій рахунок записав 20-річний хавбек "блаугранас" Педрі. Цей факт є особливо символічним враховуючи той факт, що саме у Жироні уродженець Канарських островів проводив свій сотий офіційний матч за Барсу. Гол же став для футболіста чотирнадцятим у футболці каталонського гранда.

Відзначимо, що Педрі виступає у складі "синьо-гранатових" з літа 2020 року, тобто з 17-річного віку.

Нагадаємо, нещодавно Барселона продовжила контракт із ще одним юним даруванням.