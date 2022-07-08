Испания

Футболіст буде виступати в новому сезоні під восьмим номером.

Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Педрі в новому сезоні буде виступати під іншим ігровим номером.

Замість цифри "16" на футболці молодого футболіста тепер буде вісімка.

Відзначимо, що під восьмим номером в Барселоні грали такі культові гравці свого часу як Андреас Іньеста, Філіп Коку, Хрісто Стоічков та інші.

Eight it is! 8️⃣ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2022

В минулому сезоні 19-річний Педрі провів за Барселону 22 матчі, забивши п'ять голів та віддавши одну результативну передачу.

Раніше хавбека було визнано найкращим футболістом "блаугранас" за підсумками минулої кампанії.