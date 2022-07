Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Педрі в новому сезоні буде виступати під іншим ігровим номером.

Замість цифри "16" на футболці молодого футболіста тепер буде вісімка.

Відзначимо, що під восьмим номером в Барселоні грали такі культові гравці свого часу як Андреас Іньеста, Філіп Коку, Хрісто Стоічков та інші.

Eight it is! 8️⃣