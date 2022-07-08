Футболіст буде виступати в новому сезоні під восьмим номером.
педрі, getty images
08 липня 2022, 12:00
Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Педрі в новому сезоні буде виступати під іншим ігровим номером.
Замість цифри "16" на футболці молодого футболіста тепер буде вісімка.
Відзначимо, що під восьмим номером в Барселоні грали такі культові гравці свого часу як Андреас Іньеста, Філіп Коку, Хрісто Стоічков та інші.
В минулому сезоні 19-річний Педрі провів за Барселону 22 матчі, забивши п'ять голів та віддавши одну результативну передачу.
Раніше хавбека було визнано найкращим футболістом "блаугранас" за підсумками минулої кампанії.