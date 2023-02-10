Іспанія

Неочікувана заява португальського хавбека.

У січні Фоау Феліш перебрався з Атлетіко Мадрид до Челсі на правах піврічної оренди. Лондонський клуб заплатив за гравця 11 мільйонів євро і не має права викупу.

Атакувальний півзахисник збірної Португалії дав розгорнуте, в якому поділився причинами, які його спонукали до зміни становища.

"У Челсі немає можливості придбати мене, тому їм доведеться домовитися з Атлетіко. Я тут лише кілька тижнів чи близько того, місяць. Я все ще пізнаю своє нове оточення. Мені тут дуже подобається, але неможливо сказати, що буде далі.

Я покинув Атлетіко, бо деякий час шукав змін, тому що було важко звикнути до того, як ми граємо. Я пішов, тому що мені було достатньо безуспішних спроб. Мені довелося піти в січні, і я думаю, що це було добре для Атлетіко і для мене.

...Слід у будь-якому разі сказати, що після мого приходу в Атлетіко я став кращим гравцем. І за це дякую всім: "Чоло", (колишньому) тренеру збірної Португалії Фернандо Сантушу, моїм товаришам по збірній Португалії та Атлетіко… Іграм, у яких я грав і не грав, також. Усе допомогло мені рости як гравцю", — передає слова 23 річного хавбека видання AS.

Відзначимо, у суботньому матчі між Челсі та Вест Гемом португалець може зіграти вперше після трьохматчевої дискваліфікації. Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.