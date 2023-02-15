Іспанія

Скандальні новини про каталонський клуб продовжують набирати обертів.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Барселона перерахувала понад мільйон євро на рахунок віце-президента суддівського корпусу Королівської іспанської федерації футболу.

У зв'язку із цим Барселона на своєму офіційному сайті виступила з офіційною заявою.

"З огляду на інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, Барселона, знаючи про розслідування прокуратури щодо платежів, здійснених зовнішніми компаніями, хоче прояснити:

1. Барселона в минулому користувалася послугами зовнішнього технічного консультанта, який надавав у відеоформаті технічні звіти щодо молодих іспанських гравців для технічного секретаріату клубу.

2. Крім того, відносини із зовнішнім провайдером були розширені за рахунок технічних звітів, пов'язаних з професійним суддівством, щоб доповнити інформацію, необхідну тренерському штабу першої та резервної команд. Це є звичайною практикою у професійних футбольних клубах.

3. На даний момент цей вид аутсорсингових послуг надає спеціаліст, який прикріплений до футбольного відділу нашого клубу.

4. Барселона шкодує, що ця інформація з'явилася саме у розпал нинішнього сезону.

5. Барселона подасть до суду на будь-кого, хто псує імідж клубу можливими інсинуаціями проти репутації організації, які можуть виникнути внаслідок поширеної інформації", — сказано у заяві "блаугранас".

Після 21 туру Барселона набрала 56 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал на 11 балів після 20 ігор.