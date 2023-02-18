Аргентинський новачок коштував іспанському клубу 1,4 млн євро.
Федеріко Гаттоні, ФК Севілья
18 лютого 2023, 14:54
Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер центрального захисника та капітана Сан-Лоренсо Федеріко Гаттоні.
Угода з 24-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу становила 1,4 мільйона євро.
Також зазначається, що Федеріко приєднається до іспанської команди влітку, а доти виступатиме на правах оренди за Сан-Лоренсо.
За аргентинський клуб Гаттоні відіграв 70 матчів, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.