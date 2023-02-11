Відбувся черговий матч 21 туру іспанського чемпіонату.
Севілья - Мальорка, Getty Images
11 лютого 2023, 21:45
Севілья у поєдинку 21 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі впевнено обіграла Мальорку з рахунком 2:0.
Перемогу "нервіонцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Юссефа Ен-Несірі та Браяна Хіля.
Після 21 туру Севілья набрала 24 очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Мальорки – 28 балів та 10 рядок.
Севілья — Мальорка 2:0
Голи: Ен-Несірі, 28, Хіль, 40.
Севілья: Буну — Хіль, Куасо, Гудель, Баде, Навас (Монтіель, 59) — Торрес (Хордан, 82), Фернандо (Акунья, 82), Гує, Сусо (Ракітич, 73) — Ен-Несірі (Окампос, 74).
Мальорка: Райкович — Аугустінссон (Кадевере, 72), Настасич, Раільйо, Вальєнт, Маффео — Галарреті, Баба (Морланес, 64), Дані Родрігес (Дьєду, 64) — Лі Кан Ін, Мурікі.
Попередження: Хіль, Хордан, Гудель — Лі Кан Ін, Баба.