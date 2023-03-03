Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував мінімальну поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони (0:1).

"Це була хороша гра, напружена, з пресингом… і Барселона володіла м'ячем лише 40% часу. Ми добре виступили, але в останній третині нам чогось не вистачило. Їх захист був дуже щільним.

Гра була схожа на ту, яку ми хотіли показати, і дає впевненість у поверненні. Ми повинні повторити це в Барселоні. Ми задоволені грою, тому що контролювали її. Але ми повинні повернутися, а для цього, як я вже казав, ми повинні повторити цей матч.

Барселона не заслужила сьогоднішньої перемоги, це очевидно. Якщо ми повторимо цю інтенсивність, ми матимемо шанси. Я не думаю, що Барселона повторить таку гру в обороні на Камп Ноу", — наводить слова Анчелотті AS.

Нагадаємо, гра-відповідь Кубка Іспанії пройде 5 квітня на стадіоні Камп Ноу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.