Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував нічийний результат у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (0:0).

"Складна гра, тому що ми могли бути більш ефективними. Ми добре виходили з-за спини, щоб шукати м'ячі між лініями, але нам потрібно було більше дриблінгу та менше навісів.

В останніх трьох іграх ми лише забили один гол. Зрозуміло, що ми маємо бути більш ефективними. Ми втратили швидкість під час переходу. Якщо ми повертаємо м'яч, нам подобається більше володіти ним, і ми маємо покращити це. Ми маємо тиждень, щоб поліпшити це.

Боротьба за чемпіонство у Ла Лізі? Це можливо. Дуже складно, але ми маємо боротися до кінця", — наводить слова Анчелотті Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Реал.