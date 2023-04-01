Іспанія

Українець зіграє з перших хвилин у матчі Ла Ліги.

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться матч 27 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі прийме Еспаньйол.

Тренерський штаб господарів на чолі з Мічелом вже визначився зі стартовим складом команди, і він довірив місце на полі українському вінгеру Віктору Циганкову.

Для 25-річного українця це буде восьмий матч у чемпіонаті Іспанії. На його рахунку три забиті м'ячі та три асисти.

Нагадаємо, матч Жирона — Еспаньйол розпочнеться о 15:00 за київським часом. Стежити за основними подіями матчу може на Football.ua.