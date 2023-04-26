Іспанія

Форвард Жирони поділився своїми думками після гри з Реалом.

Нападник Жирони Валентін Кастельянос прокоментував перемогу своєї команди у матчі 31 туру іспанської Ла Ліги проти Реала (4:2), у якому він оформив покер.

"Вечір мрії. Ми грали проти одного з найкращих клубів світу. Я ніколи не міг уявити, що заб’ю Реалу чотири голи.

Голи присвячую аргентинському народу та моїй родині, яка знаходиться в Аргентині. Я завжди підтримую їх. Чотири голи Реалу та чотири голи в МЛС, які я забивав, — різні речі. Я мріяв забити Реалу, але я навіть уявити не міг, що заб’ю чотири в одному матчі.

Жирона — Реал 4:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Я дуже радий, що ми перемогли, нам потрібно підійматися в турнірній таблиці. Я радий всьому: людям, одноклубникам", — наводить слова Кастельяноса Marca.

Раніше повідомлялося, що Кастельянос — перший за 76 років автор покера у ворота Реала в Ла Лізі.