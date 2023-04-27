Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем залишається головною трансферною метою мадридського клубу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" розпочало роботу над переходом 19-річного англійця ще десять місяців тому і продовжує це робити.

Зазначається, що тепер мадридці мають намір використати перевірену тактику – вони хочуть особисто зустрітися з футболістом, аби переконати його перейти до Реалу.

Рік тому вони так само вмовили перебратися в Реал Орельена Чуамені з Монако.

Представники Реалу проведуть зустріч із Беллінгемом у Німеччині наступного тижня. При цьому "вершкові" не хочуть витрачати на нього 150 мільйонів євро, які вимагають "джмелі".

Раніше повідомлялося, що Беллінгем може залишитися у Борусії Д до 2024 року.