Іспанія

Мадридський клуб використає перевірену тактику для переконання футболіста.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем залишається головною трансферною метою мадридського клубу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" розпочало роботу над переходом 19-річного англійця ще десять місяців тому і продовжує це робити.

Зазначається, що тепер мадридці мають намір використати перевірену тактику – вони хочуть особисто зустрітися з футболістом, аби переконати його перейти до Реалу.

Рік тому вони так само вмовили перебратися в Реал Орельена Чуамені з Монако.

Представники Реалу проведуть зустріч із Беллінгемом у Німеччині наступного тижня. При цьому "вершкові" не хочуть витрачати на нього 150 мільйонів євро, які вимагають "джмелі".

Раніше повідомлялося, що Беллінгем може залишитися у Борусії Д до 2024 року.