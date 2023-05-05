Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 травня 2023 року, 20:30.

Жирона у поєдинку 33 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Мальорку з рахунком 2:1.

Перемогу команді Мічела принесли забиті м'ячі у виконанні Бернарду Еспіноси та Валентіна Кастельяноса. У гостей єдиний м'яч забив Мурікі, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та провів на полі 91 хвилину. За свої дії українець отримав одну із найкращих оцінок від статистичних порталів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Мальорка в іспанській Ла Лізі:

Жирона — Мальорка 2:1

Голи: Бернарду, 45, Кастельянос, 84 — Мурікі, 80, пенальті.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Бернарду, Гутьєррес (Каррера, 73) — Ромеу — Циганков (Кальєнс, 90), Рейньєр (Артеро, 60), Мартен (Коуто, 90), Рікельме — Кастельянос (Стуані, 90).

Мальорка: Райкович — Санчес, Гаджикадунич (Д. Родрігес, 66), Вальєнт, Копете, Хауме (Аугустінссон, 72) — Морланес (Греньє, 86), Галаррета, Лі — Мурікі, Ндіає (А. Родрігес, 86).

Попередження: Бернарду, Каррера, Буено, Коуто — Агуіре.