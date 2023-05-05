Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 травня 2023 року, 20:30.

Севілья у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Еспаньйол із рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 22 хвилині зусиллями Хіля, але через сім хвилин Рекік зрізав м'яч у свої ворота.

Потім наприкінці першого тайму Пуадо вивів гостей уперед, але в середині другого тайму Окампос реалізував пенальті. Перемогу "нервіонцям" приніс забитий м'яч у виконанні Гує на 88 хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Еспаньйол в іспанській Ла Лізі:

Севілья — Еспаньйол 3:2

Голи: Б. Хіль, 22, Окампос, 69, Гує, 88 — Рекік, 29, автогол, Пуадо, 43.

Севілья: Дмітрович — Навас, Гудель, Рекік, Теллес (Акунья, 46) — Ракитич, Гує — Сусо (Окампос, 33), Торрес (Баде, 90), Б. Хіль (Монтьєль, 76) — Мір (Ен-Несірі, 46).

Еспаньйол: Пачеко — О. Хіль, Монтес, Гомес, Кабрера, Оліван (Санчес, 66) — Меламед (Баре, 82), Суарес (Еспосіто, 81), Дардер (Вінісіус, 60) — Пуадо, Хоселу.

Попередження: Б. Хіль — Суарес, Вінісіус Соуза.