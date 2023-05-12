Іспанія

Французький захисник відновився після травми.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді відновився після травми та буде готовий до найближчого матчу. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, у середу, 11 травня, 27-річний француз розпочав тренування у загальній групі "вершкових".

Востаннє Менді виходив на поле у матчі 26 туру Ла Ліги проти Барселони.

Нинішнього сезону Менді провів 27 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, матч Реал — Хетафе відбудеться завтра, 13 травня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідолялося, що Лунін зіграє проти Хетафе.