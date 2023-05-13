Іспанія

Іспанський фахівець поділився своїми думками напередодні гри з Еспаньйолом.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував майбутній поєдинок 34 туру іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола, в якому "блаугранас" можуть достроково оформити чемпіонство.

"Завтра у нас буде перша нагода виграти Ла Лігу, ми дуже схвильовані. Що раніше ми це зробимо, то краще. Ми очікуємо на дуже агресивний Еспаньйол, який, думаю, дуже успішний з Луїсом Гарсією.

Він дуже здібний тренер, ми разом пройшли тренерський курс, вважаю, він був одним із найкращих. Вони додали у контролі мʼяча, гарно грають у контратаках. Це складний суперник для нас.

Мене дуже мотивує можливість виграти Ла Лігу після цього матчу. Хочу виграти завтра, незалежно від суперника. Ми виграємо матч не в Еспаньйола, а одразу в усіх суперників у чемпіонаті", - наводить слова Хаві Relevo.

Нагадаємо, матч Еспаньйол — Барселона відбудеться завтра, 14 травня, о 22:00 за київським часом. "Блаугранас" потрібно набрати лише два очки в останніх п'яти матчах, щоб оформити чемпіонство.