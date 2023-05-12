Іспанія

До мережі потрапив новий комплект ігрової форми "блаугранас" для наступного сезону.

Відомий портал Footy Headlines опублікував можливу виїзну форму Барселони для наступного сезону.

Новий комплект від компанії Nike буде виготовлено у білому кольорі. Логотипи спонсорів приймуть синє забарвлення, а на рукавах будуть синьо-гранатові елементи.

Шорти будуть синього кольору, а гетри – синьо-гранатовими.

Також "блаугранас" мають намір нанести на форму один із старих гербів каталонського клубу, який використовувався у період з 1975 по 2002 рік.

Зазначимо, що востаннє Барселона виступала у білій формі у сезоні-1977/78.

Після 33 турів Барселона набрала 82 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Атлетіко на 13 балів.