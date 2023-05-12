До мережі потрапив новий комплект ігрової форми "блаугранас" для наступного сезону.
Гравці Барселони, Getty Images
12 травня 2023, 12:35
Відомий портал Footy Headlines опублікував можливу виїзну форму Барселони для наступного сезону.
Новий комплект від компанії Nike буде виготовлено у білому кольорі. Логотипи спонсорів приймуть синє забарвлення, а на рукавах будуть синьо-гранатові елементи.
Шорти будуть синього кольору, а гетри – синьо-гранатовими.
Також "блаугранас" мають намір нанести на форму один із старих гербів каталонського клубу, який використовувався у період з 1975 по 2002 рік.
Зазначимо, що востаннє Барселона виступала у білій формі у сезоні-1977/78.
Після 33 турів Барселона набрала 82 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Атлетіко на 13 балів.