Іспанія

"Блаугранас" хотіли повернути аргентинського нападника на Камп Ноу.

Напередодні зірковий нападник Ліонель Мессі підтвердив інформацію про те, що після завершення свого контракту з Парі Сен-Жерменом він продовжить кар'єру в Інтер Маямі.

Барселона, яка також хотіла підписати 35-річного аргентинця, виступила із заявою щодо переїзду свого колишнього капітана до США.

"У понеділок, 5 червня, Хорхе Мессі, батько та представник гравця, повідомив президента клубу Жоана Лапорту про рішення гравця приєднатися до Інтер Маямі, незважаючи на те, що йому була представлена пропозиція від Барси, враховуючи бажання ФК Барселона та Ліонеля Мессі щодо того, щоб він знову одягнув футболку "блаугранас".

Президент Лапорта розуміє і поважає рішення Мессі. ФК Барселона бажає Ліонелю Мессі успіхів на його новому професійному етапі", — сказано в заяві Барселони в Instagram.



Нагадаємо, раніше й сам Ліонель Мессі підтвердив, що хотів повернутися до каталонської Барселони.