Іспанія

Український форвард відзначився голом у першому офіційному матчі за нову команду.

Головний тренер Реала Сосьєдада Мічел прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги проти Жирони (1:1), у якому результативним ударом у дебютній грі відзначився український форвард Артем Довбик.

"Я дотримуюсь менталітету, про який я говорив напередодні. Зіткнувшись із суперником, який виступає у Лізі чемпіонів, ми постаралися бути самими собою. Ми не здалися. Дуже важко здолати Сосьєдад, тому що він чинив пристойний тиск. Але через нашу наполегливість страждає й суперник. Одне очко – це добрий початок сезону.

Читайте також: Сосьєдад — Жирона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Довбик – гравець, на якого покладаються великі надії, при цьому не варто забувати, що він щойно приїхав і перебуває у процесі адаптації до всього. У нас є два нападники, які забезпечують голи, та команда, яка їх шукає на полі.

У нас хороша команда, але нам потрібен ще один гравець у центрі поля та можливо атакуючий гравець. Це може бути вінгер. У команді не вистачає двох-трьох деталей, і тоді її буде повністю укомплектовано", — наводить слова Мічела Diari de Girona.

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець Жирони в матчі з Сосьєдадом за версіями WhoScored та SofaScore.