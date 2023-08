У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Жирона вирушила на виїзд до Сосьєдаду.

Артем Добвик на 64-й хвилині гри вийшов на заміну, а на 72-й — забив гол із передачі Віктора Циганкова.

Таким чином, нападник став першим в історії турніру українцем, який забив гол з результативної передачі іншого українця.

