Нападнику знадобилося менше 9 хвилин, щоб забити гол.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ ТА АРТЕМ ДОВБИК, ФК ЖИРОНА
12 серпня 2023, 23:59
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Жирона вирушила на виїзд до Сосьєдаду.
Артем Добвик на 64-й хвилині гри вийшов на заміну, а на 72-й — забив гол із передачі Віктора Циганкова.
Таким чином, нападник став першим в історії турніру українцем, який забив гол з результативної передачі іншого українця.
Зазначимо, що гол Довбика допоміг Жироні вибороти нічию у грі проти Сосьєдада (1:1).
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Сосьєдад — Жирона.