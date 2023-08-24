Іспанія

Мінус одна проблема для каталонського клубу.

Захисник Клеман Ленгле тепер зможе виступати у складі Барселони, оскільки він з'явився у заявці команди. Про це повідомляє офіційний сайт іспанської Ла Ліги.

Поки що невідомий номер, під яким виступатиме 28-річний француз, але "блаугранас" змогли заявити його на нинішній сезон.

Також додамо, що поки що в заявці команди Хаві відсутні інші гравці, такі як Іньякі Пенья, Іньїго Мартінес та Маркос Алонсо.

Минулого сезону Ленгле виступав за Тоттенгем на правах оренди. На його рахунку 35 матчів, один гол та два асисти.

Раніше повідомлялося, що трансфер Канселу в Барселону на межі зриву.