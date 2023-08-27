Іспанія

Українець мав один забійний момент, але не зміг його реалізувати.

Жирона у матчі третього туру іспанської Ла Ліги обіграла Севілью (2:1).

Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений. Статистичний портал WhoScored поставив Циганкову – 6,6 балів, а SofaScore – 6,7.

За час на полі 25-річний українець зробив 31 дотик м'яча, 13 точних передач із 16, один ключовий пас, три неточні навіси, одна успішна спроба дриблінгу, 6 з 11 виграних єдиноборств, 11 втрат, один підбір та один винос.

Нападник збірної України Артем Довбик з'явився на полі на 63 хвилині. Його оцінки – 5,8 та 6,3 балів.

За отриманий час 26-річний українець зробив два удари по поворотах, втратив один гольовий момент, одне вигране єдиноборство із шести, десять дотиків м'яча, один із чотирьох пасів, чотири втрати, два фоли та один заблокований удар.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Севілья — Жирона.