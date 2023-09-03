Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 17:15.

У поєдинку четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал переміг Хетафе (2:1).

Команда Карло Анчелотті пропустила першою, коли на 11 хвилині результативним ударом відзначився Майораль. Однак на початку другого тайму "вершкові" відігралися зусиллями Хоселу.

Перемогу мадридцям забезпечив черговий гол Беллінгема, який забив на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Хетафе в 4 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал Мадрид — Хетафе 2:1

Голи: Хоселу, 47, Беллінгем, 90+5 — Майораль, 11

Реал Мадрид: Кепа – Карвахаль (Васкес, 76), Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Начо, 46) – Модрич (Браїм Діас, 77), Чуамені (Вальверде, 80), Камавінга (Кроос, 46) – Беллінгем — Хоселу, Родріго

Хетафе: Сорія – Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Митрович, Альварес – Даконам – Аленья (Іглесіас, 58), Альдерете (Арамбаррі, 46), Максимович – Майораль, Латаса (Мата, 77)

Попередження: Рюдігер, 45+3, Кроос, 51 — Латаса, 7, Сорія, 68, Іглесіас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4