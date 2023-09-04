Іспанія

Молодий іспанець отримав удар ліктем у вухо, але арбітр ухвалив зовсім інше рішення.

Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграла Осасуну (2:1).

У цьому поєдинку ушкодження зазнав молодий півзахисник "блаугранас" Гаві.

В одному з епізодів другого тайму 19-річний іспанець боровся на фланзі проти Рубена Гарсії, після чого отримав удар ліктем у вухо. Гаві отримав допомогу від лікарів каталонського клубу і, як виявилося, вухо було розбите до крові. Після цього футболіст повернувся на поле та продовжив матч.

Примітно, що арбітр у цьому епізоді не розглянув порушення правил з боку гравця Осасуни, але призначив штрафний на користь господарів.

Після гри Гаві показав наслідки удару суперника з його вуха.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Осасуна — Барселона.