Іспанія

Керівництво "блаугранас" вважає, що судді у Ла Лізі на старті сезону допомагають мадридському Реалу.

Після чотирьох стартових турів іспанської Ла Ліги у Барселони виникли сумніви в чесності суддівських бригад, які, на її думку, більш прихильні до мадридського Реалу. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу провело детальний аналіз суддівських рішень, які, на їхню думку, пішли на користь "вершковим" і нашкодили Барселоні на старті нового сезону в чемпіонаті Іспанії.

Першим незадоволеним був головний тренер Барселони Хаві, який визнав занепокоєння рішенням арбітрів дедалі рідше вдаватися до допомоги системи ВАР.

Барселона, у свою чергу, виділила чотири моменти, в яких, на їхню думку, судді виносили рішення на користь Реала, у трьох із яких це впливало на каталонський клуб.

1 тур: пенальті на користь Атлетіка, який Хесус Хіль Мансано не призначив у ворота Реала після моменту за участю Едера Мілітао — пенальті на користь Барселони, який Сесар Сото Градо не призначив після фолу на Гаві у грі з Хетафе.

2 тур: гра рукою у штрафному майданчику "вершкових" від Джуда Беллінгема при рахунку 1:1 проти Альмерії — арбітр Хосе Марія Санчес Мартінес не вказав на одинадцятиметрову позначку. У той же час два непризначені пенальті на користь Барселони (один за участю Ламіна Ямала, другий — з Робертом Левандовські) у матчі проти Кадіса при суддівстві Алехандро Муньїса Руїса.

3 тур: скасований гол Сельти у ворота Реала через фол на Кепі Аррісабалазі при суддівстві Ісідро Діаса де Мери. У той же час офсайд у моменті з голом Олександра Серлота у грі між Вільярреалом та Барселоною – матч обслуговував Алехандро Ернандес.

4 тур: гол Хоселу після офсайду, який не помітив Маріо Мелеро Лопес. Занепокоєння Барселони ускладнюється тим, що система ВАР переглядала кожен із цих моментів, але все одно схвалювала дії головних арбітрів на полі.

Також наголошується, що через невизначеність навколо ситуації з президентом Королівської іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса подати скаргу до RFEF досить важко.

Після чотирьох турів Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши максимальні 12 очок, а у Барселони – 10 балів та третя позиція.