Іспанія

Бельгійський голкіпер поділився думками про своє відновлення після травми.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував своє відновлення після травми, через яку він на тривалий термін залишився поза футболом.

"Відновлення передньої хрестоподібної зв'язки займає 7-9 місяців. До травня пройде 8 місяців. Тож я не знаю.

Перш за все, я маю почуватися повністю готовим. Сподіваюсь, що зможу провести якусь кількість матчів до кінця поточного сезону", — наводить слова Куртуа Madrid Xtra.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та очікується, що до кінця сезону він не зіграє. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги, знову посадивши українця Андрія Луніна на лаву запасних.