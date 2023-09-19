Бельгійський голкіпер поділився думками про своє відновлення після травми.
Тібо Куртуа, Getty Images
19 вересня 2023, 10:40
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував своє відновлення після травми, через яку він на тривалий термін залишився поза футболом.
"Відновлення передньої хрестоподібної зв'язки займає 7-9 місяців. До травня пройде 8 місяців. Тож я не знаю.
Перш за все, я маю почуватися повністю готовим. Сподіваюсь, що зможу провести якусь кількість матчів до кінця поточного сезону", — наводить слова Куртуа Madrid Xtra.
Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та очікується, що до кінця сезону він не зіграє. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги, знову посадивши українця Андрія Луніна на лаву запасних.