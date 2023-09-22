Інше

Football.ua зібрав найкращі моменти кар'єри Андрія Шевченка.

У новому відео Football.ua розповідає та показує найкращі моменти кар'єри легендарного українського форварда Андрія Шевченка.

Колишній форвард та головний тренер збірної України став справжньою легендою світового футболу, виступаючи за київське Динамо, Мілан та Челсі.

Також не забуваємо, що Шевченко є володарем Золотого м'яча та першим українцем, який зміг підкорити Лігу чемпіонів.

Раніше Football.ua зібрав підбірку зіркових гравців, діти яких теж грають на високому рівні.