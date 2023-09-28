Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У четвер, в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги, Жирона завдяки голу Артема Довбика на виїзді здобула вольову перемогу над Вільярреалом (2:1). Таким чином, каталонська команда одноосібно очолила турнірну таблицю.

Букмекери вважали, що невеликим фаворитом зустрічі є Вільярреал, а от на успіх Жирони пропонувався показник 3.25.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "Х2" з показником — 1,67. Зіграло.

Також зайшла ставка "2-й тайм. ФК Жирона — Тотал голів — 1,5" з коефіцієнтом — 4,15.

А от "Тотал більше 3,5" з коефіцієнтом — 2,48 не мала успіху.

Нагадаємо, Артем Довбик за цей час у новому клубі встиг відзначитися двома голами та двома результативними передачами.

А ось які оцінки отримали українці Жирони за матч проти "жовтої субмарини".