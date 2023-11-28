Іспанія

Травма українського форварда виявилася не серйозною.

Український нападник Жирони Артем Довбик сподівається потрапити до заявки своєї команди на наступний матч іспанської Ла Ліги проти Валенсії. Про це повідомляє Футбол TIME, посилаючись на слова самого футболіста.

Нагадаємо, 26-річний українець пропустив вчорашній матч чемпіонату Іспанії проти Атлетіка (1:1) через пошкодження литкового м'яза.

Сам Довбик розповів, що його травма є не серйозною і він сподівається, що буде у заявці на наступну гру.

Також Артем зазначив, що отримав це пошкодження у розташуванні збірної України під час матчу відбору Євро-2024 проти Італії (0:0).

Цього сезону Довбик провів 14 матчів, у яких забив сім голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, матч Жирона — Валенсія відбудеться 2 грудня о 15:00 за київським часом.