Іспанія

Джуд — про кумира дитинства.

Після вручення нагороди Golden Boy Джуд Беллінгем розповів про кумира дитинства.

"Хочеться спробувати зробити мій клуб та мою збірну найкращими командами.

Думаю, що бути найкращим гравцем у світі – це те, що потрібно робити для того, щоб допомогти своїм командам перемагати. Приєднатись до цього списку – велика честь.

Я б, мабуть, сказав, що Вейн Руні справив на мене найбільший вплив у дитинстві – через манеру гри й те, як він бився, будучи англійцем.

Але є багато інших гравців, у яких я перейняв щось", – сказав Беллінгем.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем став першим гравцем в історії Реалу, який забив 14 голів у перших 15 матчах.