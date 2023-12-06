Джуд — про кумира дитинства.
Джуд Беллінгем та Вейн Руні, GETTY IMAGES
06 грудня 2023, 11:20
Після вручення нагороди Golden Boy Джуд Беллінгем розповів про кумира дитинства.
"Хочеться спробувати зробити мій клуб та мою збірну найкращими командами.
Думаю, що бути найкращим гравцем у світі – це те, що потрібно робити для того, щоб допомогти своїм командам перемагати. Приєднатись до цього списку – велика честь.
Я б, мабуть, сказав, що Вейн Руні справив на мене найбільший вплив у дитинстві – через манеру гри й те, як він бився, будучи англійцем.
Але є багато інших гравців, у яких я перейняв щось", – сказав Беллінгем.
Раніше повідомлялось, що Беллінгем став першим гравцем в історії Реалу, який забив 14 голів у перших 15 матчах.