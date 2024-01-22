Іспанія

Український форвард відзначився хет-триком у ворота "нервіонців".

Жирона у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила Севілью (5:1).

У цьому матчі взяв участь український нападник Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі команди Мічела та оформив хет-трик.

За підсумками матчу Ла Ліга визнала 26-річного українця найкращим гравцем матчу.

Також додамо, що вінгер Віктор Циганков також брав участь у матчі та відзначився голом.

Цього сезону Довбик провів 22 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім гольових передач. На рахунку Циганкова 19 ігор, чотири забиті м'ячі та три асисти.