Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Жироною.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч іспанської Ла Ліги проти Жирони.

"Той, хто завтра переможе, отримає перевагу, але чемпіонат ще дуже довгий. Обидві команди перебувають у дуже хороших позиціях, і завтрашня гра вирішить не битву за титул, а те, хто отримає перевагу над рештою. Я не думаю, що рішення буде ухвалено завтра, незважаючи ні на що. Чим раніше ми досягнемо 80 очок, тим скоріше виграємо титул. З 80 балами ви не виграєте чемпіонат, але якщо ви наблизитесь до цього якнайшвидше, ви будете дуже близькі до цього.

Ажіотаж, який зазнає Жирона, величезний. Вона може виграти гру та очолити чемпіонат, і її ентузіазм високий. Ми маємо це враховувати.

Відсутність Мічела через дискваліфікацію? Футбол належить гравцям, але присутність тренера надає команді впевненості. Навіть у цьому випадку це не має вирішального значення. Мене не було протягом двох ігор і обидві ми виграли. Іноді правда в тому, що всі тренери трохи перебільшують в емоціях, але нам потрібно трохи більше розуміння у зв'язку із контекстом, у якому ми знаходимося. Дещо більше розуміння могло б дозволити йому завтра опинитися на Бернабеу.

Жирона – це команда внутрішнього чемпіонату, у якої справи йдуть дуже добре. Це потенційний суперник і найнебезпечніший на даний момент. Ось що я думаю зараз.

Стан Рюдігера та Вінісіуса Жуніора? Рюдігер сьогодні вперше тренувався і мав гарне самопочуття. Завтра він пройде ще один тест, і якщо він відчуватиме себе добре, то буде грати, а якщо ні, ми не можемо наражати його на ризик. Побачимо, як він відреагує завтра. Вінісіус у порядку.

Довбик та Циганков у заявці Жирони на матч проти Реалу

Начо сьогодні почав займатись індивідуальною програмою. Це перевантаження, і, очевидно, до вівторка він буде у порядку. Карвахаль знає, як має грати центральний захисник, і ми працюємо над цим на тренуваннях якнайдовше.

Відчуття невдачі по травмах немає, тому що це означає, що ви опускаєте руки. Ми ніколи не здавались, і проблеми, з якими ми зіткнулися, стали можливістю продемонструвати сильну мотивацію та відданість.

Січень – дуже складний місяць і ми добре його пережили. Ліга чемпіонів повертається у лютому, і це буде ще один важливий місяць. Ми пройшли відрізок благополучно, команда у хорошому стані. Коли Рюдігер повернеться, гостра ситуація із центральним захисником закінчиться, і ми зможемо думати про позитивний лютий.

Синя картка? Загальна ідея правил – спробувати спростити, і я не знаю, чи це спрощує. Правила щороку дедалі складніше і складніше. Я не знаю, чи спрощує чи ускладнює синя картка роботу для судді", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал — Жирона відбудеться завтра, 10 лютого, о 19:30 за київським часом. Після 23 турів Реал лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Жирону на два очки.

Раніше Анчелотті поділився своїми думками щодо воротарської позиції перед матчем із командою Мічела.