Іспанія

Японець підписав довгострокову угоду.

Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з 22-річним вінгером Такефусою Кубо.

Футболіст поставив підпис в контракті, який буде діяти до кінця сезону 2028/29. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Кубо приєднався до Сосьєдада з Реала Мадрид у влітку 2022 року. Баски заплатили за японця 6,5 мільйонів євро.

За цей час він провів 71 матч, забив 13 голів та віддав 15 результативних передач.