Іспанія

Німецький хавбек виступає у складі "вершкових" з 2014 року.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал поділив очки з Райо Вальєкано (1:1).

У цьому поєдинку взяв участь півзахисник "вершкових" Тоні Кроос, який вийшов на заміну на 70 хвилині.

Для 34-річного німця це був 450 матч у складі мадридського клубу, за який він виступає з 2014 року.

На рахунку Кроса 297 матчів у Ла Лізі, 104 у Лізі чемпіонів, 23 у Кубку Іспанії, 13 у Суперкубку Іспанії, 9 у клубному чемпіонаті світу та 4 у Суперкубку УЄФА.

Цього сезону Кроос провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав сім асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Райо Вальєкано — Реал Мадрид.