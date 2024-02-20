Іспанія

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі зробив цінний подарунок клубу, в якому він став легендою футболу.

Наприкінці жовтня минулого року форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав восьмий Золотий м'яч.

Як повідомляє журналіст Мікель Бласкес, Мессі віддав нагороду в музей Барселони — де вже зберігаються сім Золотих м'ячів, які аргентинець отримував протягом кар'єри.

Відзначимо, що Ліонель отримав нагороду як гравець Интер Маямі.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ підозрюється у підкупі організаторів Золотого м'яча для перемоги Мессі.