Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі зробив цінний подарунок клубу, в якому він став легендою футболу.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
20 лютого 2024, 15:55
Наприкінці жовтня минулого року форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав восьмий Золотий м'яч.
Як повідомляє журналіст Мікель Бласкес, Мессі віддав нагороду в музей Барселони — де вже зберігаються сім Золотих м'ячів, які аргентинець отримував протягом кар'єри.
Відзначимо, що Ліонель отримав нагороду як гравець Интер Маямі.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ підозрюється у підкупі організаторів Золотого м'яча для перемоги Мессі.