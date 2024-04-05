Іспанія

Нападник Барселони Ламін Ямал наразі виступає під 27-м номером.

Форвард Барселони Ламін Ямал вважає за честь грати під 10-м номером в каталонському клубі.

"Я дуже щасливий, що моя робота та мій футбол отримують визнання, але я сконцентрований на наступній грі. До наступного контракту ще два роки. І я хочу насолодитися ними.

10-й номер в Барселоні? 10-й номер належить Ансу Фаті. Але якщо він піде, то можливість носити 10 номер стала б для мене джерелом гордості. Бути 10-м номером у Барсі – мрія будь-якої дитини. Ніхто у світі не відмовився б, але це справа клубу", - сказав Фаті.

У поточному сезоні Ямал провів 29 ігор за Барселону: на його рахунку 4 голи і 3 асисти.