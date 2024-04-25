Півзахисник Реала Джуд Беллінгем та нападник Родріго пропустили сьогоднішнє тренування команди перед виїзним матчем Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.

Як повідомляє El Chiringuito, Родріго пропустив тренування через грип, Беллінгем — через гастроентерит.

За інформацією AS, не зіграють проти Сосьєдада, але будуть готові до першого матчу з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Беллінгем забив вирішальний гол у ворота Барселони минулими вихідними в рамках матчу Ла Ліги.