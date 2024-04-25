Іспанія

Обидва пропустили сьогоднішнє тренування.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем та нападник Родріго пропустили сьогоднішнє тренування команди перед виїзним матчем Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.

Як повідомляє El Chiringuito, Родріго пропустив тренування через грип, Беллінгем — через гастроентерит.

За інформацією AS, не зіграють проти Сосьєдада, але будуть готові до першого матчу з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Беллінгем забив вирішальний гол у ворота Барселони минулими вихідними в рамках матчу Ла Ліги.