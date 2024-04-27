Іспанія

Півзахисник уже майже 12 років виступає за мадридський клуб.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал переграв Реал Сосьєдад на полі суперників.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Хорватський півзахисник Лука Модрич у цій зустрічі з’явився на полі в стартовому складі та відіграв 84 хвилини аж до заміни на Лукаса Васкеса.

Після завершення протистояння клубна преса зазначила, що для 38-річного виконавця ця зустріч стала 350 переможною в складі Реала.

Для цього досвідченому футболісту знадобилось провести 526 матчів у всіх турнірах, під час яких він 39 разів забивав у чужі ворота та 84 рази асистував власним партнерам.

Нагадаємо, що Модрич грає за "галактікос" з літа 2012 року, коли перейшов із лондонського Тоттенгема за 35 млн євро.

У наступному турі мадридський Реал зіграє вдома проти Кадіса.