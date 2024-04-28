У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Мальорку на Естадіо Нуево Міранділья.

Гості вийшли вперед завдяки голу Мурікі на 12-й хвилині зустрічі. Відновити паритет господарям поля вдалося вже у другій половині поєдинку — відзначився Рамос. Більше голів команди не забивали, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Зазначимо, що обидві команди продовжують вести боротьбу за збереження прописки у Ла Лізі.

15 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 32 34
16 Мальорка Мальорка 33 32
17 Сельта Сельта 33 31
18 Кадіс Кадіс 33 26
19 Гранада Гранада 32 18
20 Альмерія Альмерія 33 14


Кадіс — Мальорка 1:1
Голи: Рамос, 59 — Мурікі, 12

Кадіс: Ледесма — Усу (Гвардіола, 46), Фалі, Чуст, Л. Пірес (Каррера, 46) — Карселен, Алькарас, Рамос (Марті, 80) — Фернандес — Наварро (Мачіс, 79), Хуанмі (М. Гомес, 65)

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Настасич, Маффео (Лато, 84) — Родрігес (Морланес, 70), С. Кошта (Дардер, 70), Маскарель, Радоньїч (Санчес, 57) — Мурікі (Пратс, 84)

Попередження: Л. Пірес, Рамос, Фалі — Родрігес, Маскарель