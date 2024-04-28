Завершився шостий поєдинок 33 туру чемпіонату Іспанії.
Кадіс - Мальорка, Getty Images
28 квітня 2024, 17:05
У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Мальорку на Естадіо Нуево Міранділья.
Гості вийшли вперед завдяки голу Мурікі на 12-й хвилині зустрічі. Відновити паритет господарям поля вдалося вже у другій половині поєдинку — відзначився Рамос. Більше голів команди не забивали, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Зазначимо, що обидві команди продовжують вести боротьбу за збереження прописки у Ла Лізі.
Кадіс — Мальорка 1:1
Голи: Рамос, 59 — Мурікі, 12
Кадіс: Ледесма — Усу (Гвардіола, 46), Фалі, Чуст, Л. Пірес (Каррера, 46) — Карселен, Алькарас, Рамос (Марті, 80) — Фернандес — Наварро (Мачіс, 79), Хуанмі (М. Гомес, 65)
Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Настасич, Маффео (Лато, 84) — Родрігес (Морланес, 70), С. Кошта (Дардер, 70), Маскарель, Радоньїч (Санчес, 57) — Мурікі (Пратс, 84)
Попередження: Л. Пірес, Рамос, Фалі — Родрігес, Маскарель